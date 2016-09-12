| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美網》瓦林卡逆轉喬帥 第3座大滿貫冠軍到手
 首頁 > 政治

中客觀光團呈現負成長 藍委怨：台灣人太冷漠…

國民黨立院黨團總召廖國棟。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2016-09-12  07:32

〔即時新聞／綜合報導〕中客縮減議題受到社會關注，觀光局資料顯示，中國旅客自5月以來呈負成長，觀光團旅客縮減3成。國民黨立院黨團總召廖國棟認為，中客感受到台灣的冷漠，怕來台灣。

《中國時報》報導，針對中客縮減議題，廖國棟昨指出，除了兩岸關係外，火燒車事件影響台灣旅遊安全的形象，許多中國人認為台灣「暖意不足」、太冷漠，怕來台灣。國民黨立委林麗蟬則指出，許多中國人會看台灣網路言論，認為中客來台灣觀光不受重視。

本報報導，交通部觀光局表示，今年1月至7月整體來台旅客達628萬人次，較104年同期成長了7.93％，各主要市場均呈現正成長，中國旅客部分自5月以來呈負成長，觀光團旅客縮減3成，但自由行旅客每月仍成長約1成，累計1月至7月較去年同期微幅成長0.41％。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中客縮減 中客限縮 廖國棟
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：中客觀光團呈現負成長 藍委怨：台灣人太冷漠…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.