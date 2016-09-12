中客觀光團呈現負成長 藍委怨：台灣人太冷漠…

國民黨立院黨團總召廖國棟。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2016-09-12 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕中客縮減議題受到社會關注，觀光局資料顯示，中國旅客自5月以來呈負成長，觀光團旅客縮減3成。國民黨立院黨團總召廖國棟認為，中客感受到台灣的冷漠，怕來台灣。

《中國時報》報導，針對中客縮減議題，廖國棟昨指出，除了兩岸關係外，火燒車事件影響台灣旅遊安全的形象，許多中國人認為台灣「暖意不足」、太冷漠，怕來台灣。國民黨立委林麗蟬則指出，許多中國人會看台灣網路言論，認為中客來台灣觀光不受重視。

本報報導，交通部觀光局表示，今年1月至7月整體來台旅客達628萬人次，較104年同期成長了7.93％，各主要市場均呈現正成長，中國旅客部分自5月以來呈負成長，觀光團旅客縮減3成，但自由行旅客每月仍成長約1成，累計1月至7月較去年同期微幅成長0.41％。