林全內閣還沒滿4個月 藍委揚言發動倒閣
2016-09-12 07:42
有媒體報導指出，國民黨團書記長江啟臣呼籲，國民黨應聯合綠委一起發動倒閣或要求內閣改組。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕林全內閣上台還不到4個月，卻傳出立院國民黨團要求35席立委提交3500件預算刪減、凍結案。有媒體報導指出，國民黨團書記長江啟臣甚至呼籲，國民黨應聯合綠委一起發動倒閣或要求內閣改組。
據《聯合報》報導，江啟臣表示，行政院長林全日前的民調滿意度呈現死亡交叉，但因為國民黨團人數不足，無法單獨推動倒閣，可以聯手綠委一同發動倒閣以順應民意。且江啟臣認為民進黨可從另一角度思考，假設倒閣案未過，代表林全獲得未來1年都不會再被倒閣的民意基礎。
而根據本報報導，民進黨團總召柯建銘則回應表示，立法與審查預算是立委的天職，國民黨不該拿政治問題來做非理性的鬥爭，如果國民黨還想再起，就該思考如何面對選民，民進黨會一關一關面對接踵而來的挑戰。
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