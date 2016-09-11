終止三連敗 民進黨：競選團隊努力的成果
2016-09-11 18:53
〔記者鍾麗華／台北報導〕雲林縣口湖鄉長補選，民進黨徵召的林哲凌勝選，民進黨發言人楊家俍表示，這是競選團隊及所有參與輔選黨公職共同努力的結果，並希望林哲凌全力以赴，不負支持者期待，與縣長李進勇共同推動口湖鄉的進步與發展。
今年1月16日總統大選以來，共有10次地方鄉鎮市長、議員補選，其中民進黨有6次棄選，3次敗選則包括5月28日屏東縣里港鄉長補選，無黨籍的林秀琴打敗民進黨的許國華；7月23日彰化田尾鄉長補選，國民黨的陳君栓打敗民進黨的陳孟杰；8月27日的花蓮市長補選，國民黨魏嘉賢贏過民進黨張美慧。今天的口湖鄉長補選，民進黨終於終止連三敗。
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