大巨蛋暫不解約 綠議員痛批：柯已信用破產

遠雄大巨蛋案歹戲拖棚，綠議員批柯文哲已信用破產。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-10 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府前日（8日）宣告暫緩終止大巨蛋BOT契約，引發公民團體不滿，紛紛聚集市政府門口抗議，認為台北市的尊嚴和誠信，全部都被財團踩在腳下，民進黨籍議員洪健益也痛批柯文哲信用破產。

北市府與遠雄的大巨蛋案，因北市府宣告暫緩終止契約而繼續延燒，民進黨籍議員洪健益在臉書上痛批柯文哲，他表示：「大巨蛋爭議演變至今已成了比肥皂劇還要噁爛的爛戲」，認為兩方天天上演狼來了，觀眾都走光，北市府與遠雄還堅持演下去，洪健益痛斥：「市府的最後通牒永遠不是最後通牒，遠雄的改善永遠不是改善」。

洪健益議員認為，明明就有白紙黑字的契約條文，但柯文哲與趙藤雄，卻天天上演模糊戰，「沒想要認真依約行事」，他覺得柯文哲因為大巨蛋問題，已經讓政府威信掃地：「就算柯市長想到議會專題報告，也早因信用破產而不值得一聽了」。

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