大巨蛋暫不解約 綠議員痛批：柯已信用破產
2016-09-10 11:21
遠雄大巨蛋案歹戲拖棚，綠議員批柯文哲已信用破產。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府前日（8日）宣告暫緩終止大巨蛋BOT契約，引發公民團體不滿，紛紛聚集市政府門口抗議，認為台北市的尊嚴和誠信，全部都被財團踩在腳下，民進黨籍議員洪健益也痛批柯文哲信用破產。
北市府與遠雄的大巨蛋案，因北市府宣告暫緩終止契約而繼續延燒，民進黨籍議員洪健益在臉書上痛批柯文哲，他表示：「大巨蛋爭議演變至今已成了比肥皂劇還要噁爛的爛戲」，認為兩方天天上演狼來了，觀眾都走光，北市府與遠雄還堅持演下去，洪健益痛斥：「市府的最後通牒永遠不是最後通牒，遠雄的改善永遠不是改善」。
洪健益議員認為，明明就有白紙黑字的契約條文，但柯文哲與趙藤雄，卻天天上演模糊戰，「沒想要認真依約行事」，他覺得柯文哲因為大巨蛋問題，已經讓政府威信掃地：「就算柯市長想到議會專題報告，也早因信用破產而不值得一聽了」。
洪健益臉書全文
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 轉任北京故宮惹議 馮明珠：沒違法，故宮沒機密
- 受聘北京故宮觀感不佳 馮明珠嘆：台灣社會不可理喻
- 棄18％ 退休師盼加速改革速度 無意鼓動他人跟進
- 可能搭檔選黨主席？ 吳敦義、郝龍斌訪美合體
網友回應
熱門新聞
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- 同學眼中的正妹老師 竟因為這個與學生車震…
- 寶格麗Diva Tower 閃耀台中
- 27歲騎士凌晨撞路樹 當場死亡
- 桃映紅茶 市府推產銷履歷標章
- 騎鐵馬反家暴 華崙社區明上街頭
- 月光夢公園 夢見多年不見的朋友
- 私立托嬰補助市府擬加碼 收費上限業者有疑慮
- 彰化地院新大樓 10月啟用
- 丟臉丟到國外！台雇主性侵印尼女外勞畫面曝光
- 爆料公司放假炫佛心 老闆自吹自擂被抓包糗翻
- 黃琪扮名媛唬飯店 低價住頂級套房
- 楊冪護女心切 「打死不帶寶寶上真人秀」
- 《觀察筆記》K20
- Paul嫩妻堅持自然產 陣痛20小時生下愛女
- 中國鋁材繞道墨國銷美 美中貿易衝突再升溫
- 愛的感謝狀 黃昏的故鄉
- 美小黨總統候選人 瞎問「阿勒坡是什麼」
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 來台看《情書》 中山美穗︰在台北碰到我，請叫我
- 兆豐銀涉洗錢案 北檢昨密訊蔡友才的妻子
- 老人自殺率高 獨居疾病高風險因子
- （影音）主持被水母螫傷！女星立馬脫褲尿在他手上
- 中秋烤肉 限中正露營區、鰲峰山公園
- 女兒凌晨4:30哭鬧到8點 只給媽抱伊能靜好崩潰
- 日職》火腿重返洋聯第一 陽岱鋼保3割男
- 麥肯觀察 蔡英文當選因台灣人民希望獨立受尊重
- 40對夫妻走過逾甲子 台東表揚
- MLB》本季首位20勝投手 每場火力支援竟高達…
- 自由談》看習大大臉色，何來生路？
- 一生
- （影音）小孩樂翻！胡迪與多莉跨界合作了
- 客運司機429缺額 薪水四至八萬
- 腿酒店妹辦護照意外查出通緝 抱怨「日本之旅泡湯了」
- 台股開盤下跌113.31點 報9051.57點
- 朵朵小語 改變
- 傑克躍上Tod’s看板 入駐義大利─拍攝賓漢愛上義鄉 想移民當故鄉
- 〈國際現場〉Google測試無人機送外賣
- 「劉媽媽」兒出脫金店面 大賺2億
- 就職萬榮鄉長 張秋美強調清白從政
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大巨蛋暫不解約 綠議員痛批：柯已信用破產
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分