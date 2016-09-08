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曾嗆「政治滾出體育」 丁元凱嘆巨蛋受阻礙

2016-09-08  23:36

〔即時新聞／綜合報導〕今（8）日大巨蛋案持續延燒，北市長柯文哲表示暫不行使與遠雄終止契約權利；而對此日前曾表示「為了政治」而進球場不是真球迷，體育迷應該叫他們滾出去的體育主播丁元凱，表示巨蛋歹戲絕對會拖棚，如果當初沒「阻礙」，現在應該已經在巨蛋看比賽了。

丁元凱在臉書上表示，自己只是想在台灣的巨蛋單純看場比賽，真的有這麼難嗎？沒有想到這樣的夢想，看起來還好遙遠，今日看起來有進展，「但是看著吧！歹戲絕對會拖棚。」如果當初沒「阻礙」，現在應該已經在巨蛋看比賽了。

對於丁元凱的說法，網友顯然很不以為然，紛紛留言表示：「進球場前記得燒香拜拜」、「公安兩個字麻煩丁大主播罰寫十次」、「不是說政治歸政治嗎？」、「當初遠雄乖乖照原設計蓋，現在就有巨蛋可以看比賽了」、「就算照原本的世界線也要到2019年完工吧?」

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  • 日前曾表示「為了政治」而進球場不是真球迷，體育迷應該叫他們滾出去的體育主播丁元凱，表示巨蛋歹戲絕對會拖棚。（圖擷自丁元凱臉書專頁）

    日前曾表示「為了政治」而進球場不是真球迷，體育迷應該叫他們滾出去的體育主播丁元凱，表示巨蛋歹戲絕對會拖棚。（圖擷自丁元凱臉書專頁）

  • 今（8）日大巨蛋案持續延燒，北市長柯文哲表示暫不行使與遠雄終止契約權利。（記者方賓照攝）

    今（8）日大巨蛋案持續延燒，北市長柯文哲表示暫不行使與遠雄終止契約權利。（記者方賓照攝）

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