獨家》故宮前院長馮明珠 更改赴中年限公文曝光
故宮前院長馮明珠於任內先是在4月簽發公文，將赴中年限從3年改為1年。（讀者提供）
〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠，卸任3個多月就迅速轉任北京故宮博物院顧問，依據故宮內部的公文資料顯示，過去故宮依照兩岸人民關係條例，政務人員都必須離職滿3年，赴中才毋須經內政部會同國安局、法務部及陸委會組成的審查會許可，但馮明珠卻在今年5月4日發函予內政部，要求將她與當時的政務副院長周筑昆的3年規定降為1年，更趕在520政黨輪替前，於5月13日再度將1年規定降為3個月，民進黨立委齊聲痛批馮明珠濫用職權、視法律為無物。
任內和中國「交流」頻繁的馮明珠，不忘為卸任後鋪路？根據故宮內部公文顯示，馮明珠於4月15日由人事室簽出公文，認為故宮執掌事務未若國安局等有高度機密，要求將她與當時政務副院長周筑昆卸任須滿3年、赴中不需申請的規定降為「退職後1年」，人事室簽出後，馮明珠於4月19日批「如擬」，並於5月4日發函予內政部移民署；馮明珠後來又在5月13日再度發文予內政部移民署，要求改為「由退職後1年縮短為3個月」，該份公文以「超強效率」迅速於1天內簽發。
馮明珠於政黨輪替前大動作更改規定，在院內早就引起非議，院內不少公務員都認為，已是看守內閣的馮明珠，迅速簽發有關自身利益公文，違反行政倫理，更質疑目前兩岸情勢急凍情況下，只有馮明珠輕鬆獲得北京故宮顧問一職，馮明珠長期服務故宮，對故宮維安、國寶存放等瞭若指掌，箇中耐人尋味。
馮明珠於離職前更改規定之舉，民進黨立委何欣純痛批，「這樣的前朝官員離譜至極點」，她表示馮明珠任內面對北京故宮侵權爭議不積極處理，離職前更改規定，「濫用職權、視法規於無物、置國家利益不顧！」民進黨立委吳思瑤指出，從公文可看到馮明珠修改規章就是為了私人新職務，不僅違反官箴，也可看到馮明珠將故宮做為私人派閥，希望馮明珠對北京故宮顧問一職應「知所進退」。
馮明珠則表示，退職後赴中年限從3年改為3個月，是因故宮事務未涉及機密，並且都經移民署與人事總局核定，強調非她所主導，她也澄清北京故宮顧問職為榮譽無給職，認為自己能和國際知名學者如Dame Jessica Rawson、L.Ledderose同列北京故宮顧問，「是為台灣學界爭光」。
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