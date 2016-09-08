十政黨適用黨產條例 顧立雄：國民黨外、也含民進黨

2016-09-08 15:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕不當黨產處理委員會今日公佈適用「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的十個政黨，委員會主委顧立雄指出，適用政黨除了國民黨外，也包含民進黨。

不當黨產處理委員會兼任委員張世興表示，根據條例規定，1987年7月15日前成立，並依動員戡亂時期人民團體法規備案的政黨有10個，分別是中國國民黨、中國青年黨、中國民主社會黨、中國新社會黨、中國中和黨、民主進步黨、青年中國黨、中國民主青年黨、民主行動黨、中國中青黨。

張世興說，這10個政黨中，只有民進黨和國民黨有逐年申報收支決算，在內政部網站上公布，根據條例第五條規定，除黨費、政治獻金、競選經費之捐贈、競選費用補助金及其孳息外，推定為不當取得之財產，檢視各政黨申報項目，可以發現國民黨的正當合法收入不足以支付支出。

顧立雄表示，國民黨的正當收入是不足以支應支出費用，根據條例，合理推定所有支出是為不當取得，要呼籲國民黨不得以此來支付所謂自認為必要的開支，也當然禁止處分。

顧立雄說，希望國民黨能詳閱相關規定，在正當財產來源下支付開銷，該會已掌握國民黨資金的流向，未來會請國民黨進一步說明。