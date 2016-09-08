中客是對岸統戰工具！ 蔡其昌：雞蛋不該放同籃子裡
2016-09-08 14:52
〔即時新聞／綜合報導〕「2016台灣觀光論壇」今天在台中市登場，立法院副院長蔡其昌在談及中客劇減對國內旅遊業衝擊時，他認為「雞蛋不應該放在同一個籃子裡」，觀光業做好「分源、分流」是重要的工作，也是長期目標。
蔡其昌表示，觀光論壇這平台是匯集產、官、學溝通的平台，在談及台灣目前面臨中客來台人數限縮問題時，蔡表示，我們腳步應要加快，如何督促行政院協助觀光產業做好「分源、分流」，這是很重要的工作，同時也是長期的目標。
蔡其昌說，中客在台灣觀光產業集中度約4成以上，這對台灣觀光產業整體來看有些疑慮，畢竟「雞蛋不應該放在同一個籃子裡」，他認為，台灣觀光旅客做好分流，相信台灣整體觀光量還會增加，長期以來，中客一直是對岸統戰工具之一，雖然過去曾提醒，但還是發生了。
蔡其昌呼籲，短期內應該提出因應措施，讓國旅市場再蓬勃，而觀光旅遊業者有資金周轉的問題，若有一定程度的展延，也是必要措施，又或者增加強日、韓、東南亞來台旅遊，這都是方案之一。
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