| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大台北雨勢擴大 9縣市大雨特報 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 政治

中客是對岸統戰工具！ 蔡其昌：雞蛋不該放同籃子裡

2016-09-08  14:52

〔即時新聞／綜合報導〕「2016台灣觀光論壇」今天在台中市登場，立法院副院長蔡其昌在談及中客劇減對國內旅遊業衝擊時，他認為「雞蛋不應該放在同一個籃子裡」，觀光業做好「分源、分流」是重要的工作，也是長期目標。

蔡其昌表示，觀光論壇這平台是匯集產、官、學溝通的平台，在談及台灣目前面臨中客來台人數限縮問題時，蔡表示，我們腳步應要加快，如何督促行政院協助觀光產業做好「分源、分流」，這是很重要的工作，同時也是長期的目標。

蔡其昌說，中客在台灣觀光產業集中度約4成以上，這對台灣觀光產業整體來看有些疑慮，畢竟「雞蛋不應該放在同一個籃子裡」，他認為，台灣觀光旅客做好分流，相信台灣整體觀光量還會增加，長期以來，中客一直是對岸統戰工具之一，雖然過去曾提醒，但還是發生了。

蔡其昌呼籲，短期內應該提出因應措施，讓國旅市場再蓬勃，而觀光旅遊業者有資金周轉的問題，若有一定程度的展延，也是必要措施，又或者增加強日、韓、東南亞來台旅遊，這都是方案之一。

廣告
  • 蔡其昌認為，「雞蛋不應該放在同一個籃子裡」，觀光業做好「分源、分流」是重要的工作，也是長期目標。（資料照，記者黃耀徵攝）

    蔡其昌認為，「雞蛋不應該放在同一個籃子裡」，觀光業做好「分源、分流」是重要的工作，也是長期目標。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中客 蔡其昌 觀光業
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：中客是對岸統戰工具！ 蔡其昌：雞蛋不該放同籃子裡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.