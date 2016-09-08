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中國百貨霸主夢碎 媒體爆徐旭東慘賠90億

遠東集團徐旭東。（資料照，記者王憶紅攝）

2016-09-08  13:17

〔即時新聞／綜合報導〕徐旭東經營百貨業有聲有色，但有媒體爆料他投資中國失利，累積虧損將近90億元。

《財訊》報導，遠東集團2002年入主當時在中國已有9家百貨公司的太崇，2005年起，遠東集團又連續投資天津遠百、大連連太、重慶立洋、無錫遠百、成都遠百、成都北城遠百，2010年，總計遠東集團在中國百貨業零售營收高達56億元人民幣（263億元台幣），徐旭東發下豪語，10內要再開15家百貨公司，成為霸主。

報導指出，好景不常，無錫遠百、天津遠百、成都遠百、成都北城遠百都持續虧損，整體評估後只能陸續關閉，遠百在中國新投資的賣場幾乎都賠錢，累積虧損將近90億元。

報導引述一百貨業主管分析，2012年起，受到購物中心崛起、同業增量、電商普及、海外旅遊與免稅店興起，甚至是打奢，都讓中高端消費減少。報導指出，雖然情況不佳，徐旭東卻無放棄打算，認為中國仍是好的市場。

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