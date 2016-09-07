亞美尼亞涉詐騙 78台人遭遣送中國
2016-09-07 18:30
〔記者呂伊萱／台北報導〕在亞美尼亞疑涉電信詐騙案的78名台灣人，已遭亞美尼亞警方強行遣送至中國。外交部表示，亞美尼亞政府未告知我方，且違背當事人意願，將我國籍人士強行遣送至中國，外交部對此表達嚴正抗議，並要求亞美尼亞政府提出合理說明。
亞美尼亞警方於8月中旬以偵查詐騙案件為由，分別搜索兩民宅及一旅館，發現34名台人持有行動電話、電腦等通訊器材及護照。警方質疑他們涉及電信詐騙，遂查扣器材及護照，使其無法出境，並監視其行動。由於我國在亞美尼亞無駐館，由我駐俄羅斯代表處兼轄。外館於8月26日時獲悉34人被境管，但當時他們都還能自由行動。
我駐俄羅斯代表處隨即積極與亞美尼亞相關單位及律師接洽瞭解案情，駐俄羅斯代表王建業並曾率員親赴亞美尼亞。但亞美尼亞不但拒絕發給我駐俄處人員簽證，在偵調期間拒絕提供案情，並向國人委任律師隱瞞被羈押國人行蹤，導致我方無法追蹤國人下落及維護其等司法權益。而為何從34人變成78人，目前也未有進一步掌握。
外交部表示，亞美尼亞政府於全案偵證過程中，缺乏正當法律程序，此等行為實已嚴重侵犯人權，並違反國際法原則與慣例。外交部深表遺憾，將透過管道向國際人權組織反映亞美尼亞違反程序、侵犯人權的行為。
（首次上稿：17:23，更新時間：18:30）
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