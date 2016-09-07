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運台黃金花光沒？這位教授稱新店金庫還有100多萬兩

當年運台的黃金何去何從，引發討論。黃金條塊示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者盧冠誠攝）

2016-09-07  07:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱日前提到，當年蔣介石以國民黨總裁、而非總統身分，將黃金及故宮寶物運到台灣，這也算黨產，引發爭議。究竟當時運台的黃金何去何從，引發討論。當初負責運送黃金的聯勤總部財務署長吳嵩慶，其子吳興鏞比對父親和蔣中正日記，及兩岸官方解密檔案後，認為黃金並沒有花光，並稱央行在新店文園金庫的藏金，其中108兩是當初撤台帶來的。

根據長期擔任前總統蔣介石侍從官的前主計長周宏濤回憶錄，國民黨帶來的黃金，因支付軍餉，在來台第二年的1950年就已花光。

《聯合報》報導，現任美國加州大學醫學院教授的吳興鏞，有不同看法，他表示，父親和周宏濤是老友，但周的回憶錄有誤，書中說，1950年6月央行僅剩黃金54萬兩，每月軍需18萬兩，因此9月就花光。但其實運台黃金另有100多萬兩存在台銀名下，包括80萬兩的新台幣發行準備金，另外在美國也有存金。

報導提到，1948年底，蔣中正下令搬運第一批200萬兩黃金來台，將當時央行約400萬兩黃金搬空，運到台灣與廈門鼓浪嶼。吳興鏞表示，這些黃金除了在中國作戰及在台使用，1951年還有約130萬兩結餘。

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