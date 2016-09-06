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跟現任教宗一樣 陳建仁聖號也叫方濟各

陳建仁是虔誠的天主教徒，他的聖號跟現任教宗一樣，都叫方濟各。（記者鍾麗華 攝）

2016-09-06  11:04

〔特派記者鍾麗華／義大利6日報導〕今天是副總統陳建仁最後一天的出訪行程，他預計明天上午7點搭機，在台灣時間8日返抵國門。而陳建仁今天將到聖方濟各修道院參加和平祈禱彌撒，為世界和平與兩岸和平祈禱。

由於陳建仁是虔誠的天主教徒，今天的行程特別具有宗教味，除到聖方濟各修道院參加和平彌撒外，也參訪義大利的亞西西城與天使之后教堂。來自高雄的聖方濟各會聖赦院告解神師邱琮傑神父今天也全程陪同陳副總統，邱琮傑是聖伯多祿大教堂第一位聽中文告解的神師。

陳建仁今天特別選擇到亞西西城參觀，這是聖方濟出生地，現任教宗的聖號方濟各就是為了紀念他。

陳建仁透露，他的聖號也是方濟各，當時他在領洗時，家裡剛好有「聖方濟傳」，他閱讀後覺得，聖方濟為照顧窮人而努力，是劃時代的人道主義者，是很了不起的聖人，這是他第2次造訪亞西西城。

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