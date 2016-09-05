建議小英總統做4年就好 辜寬敏的原因是...
2016-09-05 14:17
辜寬敏建議蔡英文總統只要做4年就好、不要連任，原因在於「這樣才會讓民眾懷念」，在4年任期內盡力去做，不要怕失敗。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府上任已滿百日，前總統府資政吳澧培日前直言行政院長林全要下台，否則總統蔡英文會「沒有明天」，引發各界討論。台獨大老辜寬敏則是建議蔡英文總統只要做4年就好、不要連任，原因在於「這樣才會讓民眾懷念」。
辜寬敏接受《聯合報》專訪，針對吳澧培的觀點，他認為林全沒有啟用比自己更有能力的人、用人範圍窄，人事問題是行政團隊的缺點，而蔡英文曾說過，不希望別人用百日定成敗，辜寬敏認為這概念沒有錯，但新政府不是沒做事，所以不能用這個當藉口，他直言：「執政一百天，那上台前的四個月呢？還有過去四年呢？若準備足夠，人事怎麼都沒完成？」
辜寬敏指出，蔡政府用了許多藍營人士，但自己不反對啟用有能力的專業人士，但要如何安排是要有政治智慧的，不要只是為了顯示領導人心胸寬大。在談到蔡英文的特質，辜寬敏直言，蔡英文是個對自己十分有信心的人，另一方面來說則是驕傲，但用在對的地方，會是個決策果斷、良好的領導者。
辜寬敏透露，台北市長柯文哲曾拜會他，他和柯文哲說：「你不是大好就是大壞。」因為柯文哲對自己太有信心，若太驕傲就會大壞，此道理也適用於蔡英文。辜寬敏也建議，蔡英文總統做4年就好，因為過去兩任總統都當8年，但下台身影都不好看，希望蔡英文在4年任期內盡力去做，不要怕失敗，從中學習，辜寬敏說：「過頭沒關係，不要不夠，盡量去做。」
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