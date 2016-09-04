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痛斥九三遊行 他說：不應為自我利益走上街頭

軍公教「反汙名、要尊嚴」大遊行在3日下午登場。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-04  15:00

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體於昨日發起九三大遊行，抗議政府推動年金改革。對此資深媒體人王瑞德在政論節目上痛斥，這些人可以說是為了自己的利益走上街頭。

王瑞德在《驚爆新聞線》表示，過去8年台灣人常常集會抗議，現在換一批人來遊行也不錯。但不一樣的是，社運份子和民眾過去因為白玫瑰運動、洪仲秋事件、太陽花學運等等事件走上街頭，全部都不是為了自己的利益

王瑞德講到激動處連說三次「過去8年哪一次是為了自己的利益走上街頭」，對於某些軍公教團體為了自我利益推動的的九三遊行，相當不以為然。

不過，王瑞德也強調，許多軍公教的確不應該汙名化，因此政府更應該大刀闊斧地改革，去照顧真正需要的人。

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  • 資深媒體人王瑞德痛斥九三遊行，他認為這些人可以說是為了自己的利益走上街頭。（圖擷自王瑞德臉書）

    資深媒體人王瑞德痛斥九三遊行，他認為這些人可以說是為了自己的利益走上街頭。（圖擷自王瑞德臉書）

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相關關鍵字： 93遊行 九三大遊行 九三遊行 年金改革 王瑞德 軍公教
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