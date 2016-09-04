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國民黨全代會「吃粗飽」每桌要價3000元

國民黨全代中午在中山樓3樓席開上百桌用膳，每桌成本3000元，國民黨主席洪秀柱與前副總統連戰、吳敦義等人坐在同一桌。（記者黃耀徵攝）

2016-09-04  13:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今日召開第19次全國代表大會第4次會議，中午在中山樓3樓席開上百桌用膳，每桌坐10位黨代表，每人都吃五菜一湯元的梅花餐。一桌成本算起來是3000元，並由4位副主席與中常委付帳。

綜合媒體報導，國民黨全代會的午餐由北投區農會代辦烹調，菜色包括櫻花蝦飯、豬腳、白斬雞、饅頭，在飲料方面只供應麥仔茶和烏龍茶兩小罐。有黨代表笑稱主食有饅頭和糯米飯，算是來吃粗飽的。

國民黨主席洪秀柱與前副總統連戰、吳敦義等人坐在同一桌，眾人在用餐前高興地拿起麥仔茶「乾杯」。由於藍營經費捉襟見肘，所以副主席們與中常委得自掏腰包2萬5000元到5萬元，為黨代表們的午餐買單。

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  • 中國國民黨4日舉行第19次全代會第4次會議，黨主席洪秀柱主持第一次大會。（記者黃耀徵攝）

    中國國民黨4日舉行第19次全代會第4次會議，黨主席洪秀柱主持第一次大會。（記者黃耀徵攝）

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