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評年金改革 柯文哲：重點在減少衝突

2016-09-04  11:56

〔記者何世昌／台北報導〕軍公教於昨日舉行「反污名、要尊嚴九三大遊行」，抗議年金改革汙名化軍公教。對此，台北市長柯文哲今日受訪表示，這並不叫汙名化，因為在改革過程中「罵來罵去很正常」，柯也舉出自己刪除重陽敬老金為例，強調有些事一定要做，重點在於如何減少衝突。

柯文哲表示，過去是20年藍綠兩極對抗，如今變成世代貧富跟階級對抗，所以年金改革一定要做，只是怎做是問題，相信這也是小英政府難題。若現在不做，放任下去，將來會有更多問題。這些問題20年前就要準備，只是如何減少陣痛，是政府目前要考量的。

柯文哲也強調，改革本來就會有衝突，且以北市府「取消重陽敬金」為例，「2年前重陽敬老金只有2億多，今天要編要7億多，再不處理3年後會變成10億，可是每年10億用來做硬體福利建設，5年台北市老人福利系統就可以做起來，所以做是一定要做，只是如何在過程中減少衝突。」

柯文哲認為，政策的制定不可能讓所有人滿意，但最起碼要讓所有人可以忍受。

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  • 評年金改革，台北市長柯文哲4日指出，重點在於減少衝突。（記者簡榮豐攝）

    評年金改革，台北市長柯文哲4日指出，重點在於減少衝突。（記者簡榮豐攝）

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