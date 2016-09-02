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不當黨產委員會 顧立雄：民進黨籍的只有我和另一人

不當黨產委員會主委顧立雄表示，委員裡只有他和施錦芳是民進黨籍。（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-02  12:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員鍾小平對於不當黨產委員會的組成相當不滿，今日前往監察院陳情。他認為其中4名委員具民進黨背景，未免有失偏頗。但主委顧立雄回應，在不當黨產委員當中，只有他和施錦芳是民進黨籍。

據《聯合報》報導，顧立雄表示在委員會中的袁秀慧和羅承宗，都不具有民進黨黨籍。顧立雄同時也澄清，該會臨時約聘人員的月薪並非外傳的7萬3000元，而是在4萬到5萬多左右，並以研究員、副研究員和助理研究員的身分敘薪。

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