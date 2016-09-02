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撕毀標語惹眾怒 棒協臉書遭網友洗版圍攻

球迷舉出「台灣就是台灣」的標語遭棒協工作人員撕毀。（圖擷取自PTT）

2016-09-02  10:15

〔即時新聞／綜合報導〕前日在台中洲際棒球場進行的U18亞青棒球台日之戰中，幾位靜宜大學學生球迷因舉出「台灣就是台灣」的標語，遭棒協工作人員強行撕毀並驅離球場，學生已在昨日下午前往台中地檢署提告。棒協粉絲團也遭大批網友洗版砲轟。

棒協對此事發出聲明表示，工作人員與學生發生拉扯使學生受到驚嚇，除表達歉意外也會調整工作人員態度。另外還強調國際賽從申辦到執行，都須按照國際奧會規定，避免政治性活動。以及為顧及學生訴求，將在球場入口設立訴求區。

但這樣的聲明無法讓網友們滿意，紛紛到棒協臉書粉絲團留言砲轟。社運人士王奕凱留言表示，奧會模式僅限於運動競技場合內，效力不及於觀眾與觀眾席，只要不干擾比賽進行，主辦單位無權干涉，痛批「棒邪法條沒讀清楚可以不要胡扯嗎？」

還有球迷以西班牙自治區加泰羅尼亞（Catalonia）為例，因該區經濟發達且獨立意識鮮明，曾在足球賽中拿出「Catalonia is not Spain」（加泰羅尼亞不是西班牙）的抗議標語。

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  • 加泰羅尼亞曾在足球賽事中以獨立為訴求進行抗議。（圖擷取自網路）

    加泰羅尼亞曾在足球賽事中以獨立為訴求進行抗議。（圖擷取自網路）

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相關關鍵字： U18 中華棒協 台灣 政治 棒協 棒球
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