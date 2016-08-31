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新台灣國策智庫熄燈 凱達格蘭基金會接手

2016-08-31  21:11

〔即時新聞／綜合報導〕獨派大老辜寬敏創立的「新台灣國策智庫」，確定由凱達格蘭基金會接手，明日（9月1日）下午將舉行捐贈儀式。而之後智庫運作費用的部分，將由凱達格蘭基金會自行籌措。

綜合媒體報導，新台灣國策智庫成立於2010年3月5日，蔡英文當選總統後，宣布將在今年8月31日暫停運作。辜寬敏曾公開表示，希望時代力量黨主席黃國昌能接手，曾兩度和黃國昌暢談，但維持一個智庫運作，一年需要至少台幣1000萬元的資金，因時代力量目前無此財力，黃國昌便婉拒了辜寬敏的好意。

《新頭殼》指出，新台灣國策智庫的電腦、電話等設備將由凱達格蘭基金會接手。凱達格蘭學校校長金恆煒表示，凱校也將會搬進智庫目前的辦公室。而辜寬敏則會幫忙出房租到年底，之後則由凱達格蘭基金會接手。而之後智庫運作費用的部分，將由凱達格蘭基金會自行籌措。

新台灣國策智庫的資金來源「新台灣和平基金會」將搬離原址。凱達格蘭基金會接手後，由於智庫經過6年的運作，已經打出一定招牌，對於智庫未來的規模會多大，金恆煒表示，還需召開董事會確定。

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  • 新台灣國策智庫確定由凱達格蘭基金會接手，凱校校長金恆煒表示，對於智庫未來規模會多大，還需召開董事會確定。（資料照，記者黃耀徵攝）

    新台灣國策智庫確定由凱達格蘭基金會接手，凱校校長金恆煒表示，對於智庫未來規模會多大，還需召開董事會確定。（資料照，記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 凱達格蘭基金會 新台灣國策智庫 蔡英文 辜寬敏 黃國昌
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