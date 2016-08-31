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洪秀柱擁抱魏嘉賢！ 國民黨歡慶花蓮市長勝選

國民黨31日召開中常會，由黨主席洪秀柱（前）主持，會中邀請花蓮市長當選人魏嘉賢（後）發表當選感言，魏嘉賢上台前先給洪秀柱一個擁抱。（記者黃耀徵攝）

2016-08-31  16:05

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮市長補選日前舉行，國民黨候選人魏嘉賢以54.17%的支持率勝選，為近年來連戰連敗的國民黨注入一股強心劑。國民黨中常會今天特別邀請魏嘉賢暢談得講感言，發言完畢後還特別與國民黨主席洪秀柱擁抱，氣氛相當熱烈。

魏嘉賢今天說，他一直堅信「善良」是對的，不去傷害別人，但選戰過程中卻不斷受到抹黑，一度差點撐不下去，但來自四面八方的「洪荒之力」給他很大力量。魏嘉賢稱自己將在9月2日就職，會挑選這天是因為天時、地利、人和，更期盼政府遵守九二共識。

而洪秀柱則表示，「一花獨放不是春」，一個地方的選舉，不代表國民黨路途已非常順暢，國民黨還必須彎下腰，付出更多心血，才能在漫長努力後開花結果，看到滿園春色。

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