黨綱寫入和平協議 徐永明諷國民黨別當見習大禮

國民黨將兩岸和平協議寫入政綱，時力立委譏當見習大禮。（資料照）

2016-08-31 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕日前國民黨《政策綱領草案》出爐，其中在兩岸部分，首度把兩岸和平協議寫入，該草案最終版本將在9月4日正式提交全代會通過，對此時代力量立委徐永明譏：「不要拿和平協議當見習近平的大禮」。

針對國民黨的《政策綱領草案》，時代力量立委徐永明在臉書上表示，國民黨在草案上定名為「真誠反省、勇於改革」，結果竟是從跟中國共產黨深交做起，他認為連馬英九都不敢做的事，洪秀柱就要給他一次到位，稱說洪在國民黨內開始扮演衝組的角色，就是想要拿到洪習會的入場券；徐永明揶揄：「中國國國民黨的歷史定位在洪秀柱領導之下，再度留下經典輝煌的一筆」。

據了解，國民黨的《政策綱領草案》定名為「真誠反省、勇於改革」，兩岸部分聚焦於深化「九二共識」、推動兩岸交流，強化國民黨中國事務相關機構、用論壇等平台促進兩岸交流；值得注意的是，國民黨試圖以和平協議結束兩岸敵對狀態，並首度將此寫入政綱。