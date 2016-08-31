洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白

2016-08-31 00:29

〔記者施曉光／台北報導〕面臨民進黨政府清算黨產的國民黨主席洪秀柱三十日晚間接受電視台專訪，除了重彈老調痛批不當黨產處理條例違法違憲，還將矛頭指向被撤銷黨籍的前主席李登輝，要求李登輝應就過去任內處理黨產情形，出面說清楚、講明白。

洪秀柱表示，國民黨最有錢的時期就是李登輝任內，當年黨產賣的最多，變化最多，傳言也甚多，誰最該出來說清楚？「這位老先生」應該出來說清楚、講明白，究竟所謂黨產紓困給企業，紓困到那裡去了？她並痛批李登輝時期就連該提撥的黨工退休準備金都未提撥進去，至今積欠十餘億元，這個帳現在卻要由她來承擔。

此外，洪秀柱也首度對外透露，國民黨九月四日召開的全代會將通過修正政策綱領，其中強調要深化「九二共識」，並宣示找出簽訂兩岸和平協議的可能性。

她指出，新政策綱領內容完全沒有偏離當年前主席連戰登陸和平之旅的「五大願景」，以及前主席馬英九任內延續的「九二共識」原則，只是要更進一步積極研究以兩岸和平協議來取代並結束兩岸之間敵對狀態的可能性。

洪秀柱並強調，當蔡英文政府無法解決兩岸問題時，國民黨責無旁貸，要挑起責任為台灣爭取更多空間，而且會在國民黨「執政後研究」其可行性。

至於「國共論壇」是否舉辦的問題，洪秀柱說，以後不再叫做「國共論壇」，國民黨希望改為「兩岸論壇」，不限經貿、文化議題，她強調，兩岸必須溝通才能成事，因此希望「兩岸論壇」可以繼續辦下去，目前正在策劃中，如果辦成，她會親自出席，而且不排斥與中共中央總書記習近平會面，並希望能把兩岸發展更好的訊息帶回台灣。

她說，過去自己常被戴紅帽子，所以完全不擔心，就連前總統陳水扁都說過正名制憲，他做不到就是做不到，況且國民黨什麼時候，賣了台灣那一塊地方？反而是綠色執政百日，（太平）島都變成礁了，也不捍衛國家主權，到底是誰在出賣台灣？

談到蔡英文總統曾說年輕人是「天然獨」，洪秀柱不以為然的說，「那是人造獨」，她強調，年輕人認同這塊土地，不代表就認同台獨，所謂「天然獨」是政治人物操作，讓年輕人忘了中華民國歷史、兩岸淵源，割斷台灣與中國大陸的臍帶。

洪秀柱還說，如果要主張中國、台灣「一邊一國」可以，就請修改憲法，而且要告訴年輕人這必須付出代價，像當年國民黨的先賢先烈推翻滿清的豪氣，以及勇於犧牲的毅力，「但有嗎？」