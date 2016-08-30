南向告捷！千億身價印度富豪來台辦慶生趴
2016-08-30 08:14
〔即時新聞／綜合報導〕名列富比士「印度百大富豪」排行榜的印度Modi集團總裁的Krishna Kumar Modi，來台舉辦一場長達 3天的流水席慶生趴，包下君悅酒店宴請 350位賓客，其中一位客人就是總統府新南向政策辦公室主任黃志芳。
《工商時報》報導，Modi集團市值達到 28億美元，員工 2.8萬人，在印度擁有香菸及化學市場上，佔有舉足輕重地位，事業體橫跨娛樂、餐飲及通路等，相當多元。
這次Krishna Kumar Modi特別帶著30位廚房、50多位工作人員，還進口寶來塢整團的表演組，來到台灣，包下君悅酒店的大廳、多功能宴會廳、義大利餐廳ZIGA ZAGA，150間客房及另外特別留座的餐廳，甚至有部分的食材還從印度空運來台。
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