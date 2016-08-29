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洪培根進不當黨產會卡關 外傳擬先調法務部參事

2016-08-29  21:28

〔記者項程鎮／台北報導〕廉政署副署長洪培根擬調任不當黨產處理委員會副主委，但人事案在法務部內一再受挫，外傳法務部擬將洪先調回部內當參事，再將洪借調到不當黨產委員會，這樣就不用經過檢察官人事審議委員會審議；對此，法務部政務次長陳明堂表示：會審慎考量、但也不要做太多假設。

法務部︰會審慎考量

檢審會8月19日開會審議洪的人事案時，檢察總長顏大和等人建議洪先辭去檢察官，再任職不當黨產委員會，最後多數委員認為，黨產問題具有政治屬性，檢察官根據法官法規定，需嚴守中立性和獨立性，決定「保留」本案、暫不通過洪的人事案。

今天上午檢審會再度召開，會議一開始，擔任主席的政務次長陳明堂表示，因各方意見不一，「不予討論」洪的人事案，因此洪的人事案，仍繼續卡關，傳言法務部研擬方案繞過檢審會，讓洪的人事案順利達陣。

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  • 廉政署副署長洪培根擬調任不當黨產處理委員會副主委，但人事案在法務部內一再受挫，外傳法務部擬將洪先調回部內當參事，再將洪借調到不當黨產委員會。（資料照，記者羅沛德攝）

    廉政署副署長洪培根擬調任不當黨產處理委員會副主委，但人事案在法務部內一再受挫，外傳法務部擬將洪先調回部內當參事，再將洪借調到不當黨產委員會。（資料照，記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 不當黨產處理委員會 檢審會 洪培根 陳明堂 顏大和
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