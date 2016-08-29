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雄三飛彈誤射意外展現性能 傳美方也想買

雄三反艦飛彈飛行畫面。（圖由中科院提供）

2016-08-29  07:39

〔即時新聞／綜合報導〕海軍金江軍艦在7月1日誤射雄三飛彈事件，擊中在澎湖外海的漁船造成1死3傷。有媒體指出，雄三飛彈在這次事件意外展現性能，連美國也想買。

《中國時報》報導，有軍方將領透露，美國有民間廠商探詢購買的可能性，但軍方決定暫不增產、也不外銷雄三飛彈，只同意做飛彈發射車，讓雄三可在地面機動部署。

報導指出，軍方相關人士說，美海軍沒有超音速反艦飛彈，可能想進一步了解雄三飛彈的技術，但這也可能是美國情報單位假借民間廠商名義出手購買；另種可能就是美方來做靶彈，測試美軍軍艦遭反艦飛彈攻擊時的防衛能力。

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