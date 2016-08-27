6月缺電危機 郝明義質疑是台電歲修造成

2016-08-27 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕前國策顧問郝明義晚間在臉書貼文提到，6月時台電因傳出缺電危機，建議行政院重啟核一廠一號機，然而「開放台電」研究小組卻發現缺電危機似乎是台電的歲修計畫所造成的。

「開放台電」研究小組日前公布結案報告，揭發台電缺電10大原因，發起人郝明義今（27）晚間在臉書上貼文提到，6月初行政院長林全曾宣布可能要重啟核一廠一號機，是因為5月31日當天台電傳出供電吃緊的報告，數據顯示台電當天的「系統運轉淨尖峰能力」與「尖峰負載」只相差0.57GW，缺電迫在眉睫。

但研究小組發現數據上亦刊載當天台電發電機組大修的數字為3.14GW，佔當天最高發電量的9%，質疑為何台電明知每年5月到9月是用電高峰，卻安排這段時間做機組大修，造成供電量下降，「這不是自己故意製造的缺電危機嗎？」

郝明義文末提出三點：一是要了解台電為何缺電，開放資料是第一步；二是從5月31日缺電數據來看，台電的缺電危機與核電根本無關，而是要檢討歲修、檢修及故障等因素；三是認為台電陷林全於重啟核電的風暴中，「這到底是台電的決策層無能所造成？還是別有用心所造成？」林全應追究責任。