國防大學遭罰百萬 阿立盼林奏延捍衛愛滋人權

2016-08-27 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部部長林奏延今日早上核批疾管署之裁決，同意對國防大學開罰100萬元，不過國防大學擬對此上訴。愛滋生阿立（化名）在得知消息後表示希望部長能堅持捍衛愛滋人權。

根據《聯合報》報導，阿立透過台北市立聯合醫院昆明防治中心護理主任莊苹轉述心情，在得知部長核批後有開心一下下，希望部長能夠堅持並捍衛愛滋人權，而國防大學會對此上訴是早在預料之內，但衛服部對國防大學開罰讓國內愛滋人權邁進一大步，國防大學歧視行為明確，會堅持下去，並為自己以及所有感染者爭取應有權益。

莊苹轉述，國防大學迄今不願承認歧視，所以也不可能對此道歉，校方收到處分書之後，一定會提起上訴，因此整件事會繼續懸著，希望衛福部務必要挺下去。