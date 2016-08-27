| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

國防大學遭罰百萬 阿立盼林奏延捍衛愛滋人權

2016-08-27  12:29

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部部長林奏延今日早上核批疾管署之裁決，同意對國防大學開罰100萬元，不過國防大學擬對此上訴。愛滋生阿立（化名）在得知消息後表示希望部長能堅持捍衛愛滋人權。

根據《聯合報》報導，阿立透過台北市立聯合醫院昆明防治中心護理主任莊苹轉述心情，在得知部長核批後有開心一下下，希望部長能夠堅持並捍衛愛滋人權，而國防大學會對此上訴是早在預料之內，但衛服部對國防大學開罰讓國內愛滋人權邁進一大步，國防大學歧視行為明確，會堅持下去，並為自己以及所有感染者爭取應有權益。

莊苹轉述，國防大學迄今不願承認歧視，所以也不可能對此道歉，校方收到處分書之後，一定會提起上訴，因此整件事會繼續懸著，希望衛福部務必要挺下去。

廣告
  • 愛滋生阿立（化名）在得知國防大學遭罰消息後，表示希望部長能堅持捍衛愛滋人權。（資料照，記者鹿俊為攝）

    愛滋生阿立（化名）在得知國防大學遭罰消息後，表示希望部長能堅持捍衛愛滋人權。（資料照，記者鹿俊為攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國防大學 愛滋生 林奏延 衛服部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：國防大學遭罰百萬 阿立盼林奏延捍衛愛滋人權


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.