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政院：未來將推動經濟等改革 內閣目前不改組

2016-08-26  16:04

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全明天施政將屆滿百日，面對多項民調顯示其施政不滿意度高於滿意度，藍營立委並要求內閣改組，行政院發言人童振源今天下午回應說，目前各個閣員都非常努力認真，未來都還會持續全力以赴，做好各種施政，以推動國家改革與經濟發展，行政院目前沒有調整內閣的打算。

對於有民調顯示，民眾高度期待新政府拼經濟，童振源說，台灣經濟發展有結構性問題的要處理，未來政府會持續推動經濟改革，包括有新的產業帶動台灣經濟成長的動力，這就是創新、就業、分配，以這三方面為原則推動台灣經濟成長的新模式，例如政府推動五大創新產業，以及推出新農業與循環經濟，帶動新的經濟成長。

至於林全施政不滿意度高於滿意度，童振源說，各方的民調數據都會參考，政府也會全力以赴，因為民眾對政府期待相當高，會繼續推各種改革與福國利民的政策。

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  • 行政院發言人童振源今天下午回應說，目前各個閣員都非常努力認真，未來都還會持續全力以赴。（資料照，記者王藝菘攝）

    行政院發言人童振源今天下午回應說，目前各個閣員都非常努力認真，未來都還會持續全力以赴。（資料照，記者王藝菘攝）

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