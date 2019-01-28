〈北部〉台七乙線重機飆速 事故頻傳

2019-01-28

〔記者李容萍／桃園報導〕連接桃園市復興區與新北市三峽區的台七乙線限速四十公里，因彎道多、沿線多為兩線車道的山路，成為許多汽、機車駕駛人挑戰技術與速度的首選路段，但發出的擾人噪音，加上車禍事故頻傳，讓沿線居民住得吵鬧、行得心驚；為此，市警局交通大隊在台七乙線九．一公里（往三峽）建置固定測速桿，去年十二月十四日啟用後，迄當月底就開出逾百張超速罰單，該路段每隔一公里另設置測速照相警示牌，路中也設置防撞桿，提醒駕駛人切勿超速。

大溪段居民 住得吵鬧行得心驚

大溪警分局統計，台七乙線大溪轄區路段去年共發生九十八件車禍事故，其中重型機車、大型重型機車的事故就達八十件，約佔八成一。這些車禍事故導致一人死亡、八十人受傷，傷亡數遠較汽車事故十八人受傷嚴重。

警方指出，重機車、大型重機車的事故，有高達五十四件自摔，去年唯一的死亡車禍，為九月十三日下午於台七乙線十一．四公里處發生的過彎自摔事故，當時廿二歲鄭姓重機騎士行經該處過彎自摔滑倒，人摔到路旁水溝，經送醫搶救無效。而前天下午台七乙線十三公里處，也發生一名重機騎士超車時不慎滑倒卡在路邊標誌桿，一度失去意識，經送醫救回性命。

當地新峰里長林信宏表示，台七乙彎道幅度大，不少重機騎士前來體驗過彎的快感，許多重機過彎時放低重心、身體幾乎要碰到地面，而重機呼嘯而過、不僅速度快，更發出噪音，讓里民們行經台七乙線路段時，總感到心驚膽戰、相當危險。

立委趙正宇表示，地方歡迎遊客來到復興區遊玩，但台七乙線是復興區重要的聯外道路，希望重機玩家們能顧及他人的用路安全。

設固定測速桿 警方也出動攔檢

警方強調，固定測速桿已開拍取締，沿線也設置測速取締標誌「警52」，警告駕駛人前方路段常有測速取締，警方也不定期以手持式測速雷射槍測速攔檢，例假日也配合環保局實施「改裝（噪音）車輛」攔檢勤務。而為了防止機車騎士跌落排水溝，警方也協調復興區公所於易肇事路段加裝水溝蓋及防撞桿，希望多管齊下提醒汽機車駕駛人遵守速限、注意安全。

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