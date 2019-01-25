〈南部〉仁德綜合轉運站招商 金額逾15億

2019-01-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市「仁德綜合轉運站」ＢＯＴ案（興建營運移轉）預估投資金額至少十五億元，南市交通局昨日舉行招商說明會，該基地未來將成為國道客運、公車與捷運系統轉乘接駁重要樞紐。

肩負國道客運、市區公車轉乘功能

南市交通局表示，仁德綜合轉運站位在仁德區中山路與裕忠路口西北側，基地東接仁德交流道精華商圈，西與市中心銜接，距離仁德交流道僅約九百公尺，是仁德、歸仁及關廟等南關線地區通往市區的重要交通門戶，也是南市先進運輸系統第一期藍線規劃行經站點，未來將肩負國道客運、幹支線公車、市區公車、捷運轉乘接駁的功能。

規模可興建地上十六層、地下三層

初步規劃量體，最大規模可興建地上十六層、地下三層，包含大客車停車位、乘車月台、售票暨服務櫃檯、旅遊資訊服務中心等，也可供餐飲業、批發量販業、觀光旅館、娛樂及健身服務業、大型購物中心等入駐，由得標投資者提出開發計劃。

交通局長林炎成表示，南市自二○一三年推動「捷運化公共運輸」政策以來，公車運量翻倍成長，已逾二千萬人次，轉運站開發更是大台南公車政策重要的一環，將公車路線系統透過點、線、面串聯，建構大台南公共運輸系統，迄今已完成九座轉運站及五處台鐵車站轉乘設施優化工程。

仁德綜合轉運站招商說明會吸引企業參加，招商公告至二月下旬。交通局表示，預估投資金額至少十五億元，期望透過導入民間資源，公私攜手合作打造更優質的服務品質，以及提升未來交通接駁使用效益，塑造台南市交通建設新亮點。

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