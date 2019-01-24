〈中部〉南投縣中寮柳丁減產3成 盤商收購一空

2019-01-24

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕南投縣中寮鄉柳丁今年產量少三成，銷售開低走高，因盤商和榨汁加工廠商陸續向果農訂購，全鄉四百公頃的柳丁幾乎都被訂購一空，但農民擔心再發生去年滯銷情形，大多在每台斤六到八元行情就出售，如今已漲到十二、十三元，農民也只能望好價興嘆了!

中寮鄉是縣內柳丁大產區，全鄉種植面積四百公頃，去年因是盛產年，產量極多，盤商原先用每公斤十多元價格預訂，一元當訂金，後來很多盤商放鴿子不能履約，導致柳丁大滯銷，果農欲哭無淚。

去年七月中寮鄉農會也採取因應措施，讓農民登記次級品可繳交榨汁加工的數量，每公斤用六元收購，結果登記六百五十公噸，去年十二月繳交的數量則僅五百噸，因為很多果農的柳丁都被盤商訂走。

中寮鄉農會總幹事林裕堂表示，本來擔心柳丁今年會再發生滯銷，但半年來乾旱少雨，柳丁產量大約減三成，盤高在十二月中下旬陸續找農民收購柳丁，收購的價格從六到八元不等，很多農民都在這個時期簽約收購，因此目前鄉內的柳丁幾乎都被收購一空。

林裕堂也說，因數量少，柳丁價格在本週的產地價，已達一台斤十二、三元，只是這一波幾乎很少有農民的柳丁還未被收購，因此只能看著好價格興嘆。

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