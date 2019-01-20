〈台北都會〉台北迪化街年貨大街 首日湧入逾5萬人

2019-01-20

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市迪化街年貨大街昨開跑，湧入大量採買人潮，據迪化商圈發展促進會統計，整天人數保守估計超過五萬人，今年有三五○攤年貨攤販，其中最熱門零嘴為魷魚絲、瓜子；台北市商業處在迪化街每週六、日都有辦活動，民眾可到現場邊逛邊玩，同時北市法務局會同衛生局相關單位稽查散裝食品與環境衛生，發現卅六攤有衛生缺失，但已改善。

36攤有衛生缺失 已改善

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，今年天氣穩定，接下來幾天生意應該也都會不錯。但有不少民眾反映，在迪化街找不到廁所，詢問後得知附近僅有永樂市場提供廁所，但晚上八點後就不提供。北市環保局指出，附近的大稻埕公園有廁所可使用，開放到深夜十二點。

法務局消保官昨偕同商業處、衛生局、環保局、消防局組成聯合輔導小組，自昨起至二月三日止，針對食品安全、商品標示、環境整潔、消防安全等進行稽查，查察結果由商業處在官網上公布。

法務局說，由於不少年貨食品為散裝，消保官將加強查核散裝食品原產地標示，防止不肖業者販賣有疑慮的食品，呼籲商家不販賣違規食品、販售即時試吃品須有防塵等防污染設備。

記住「五不原則」 防買到問題食品

法務局提醒，民眾購買前須留意商品標示是否完整，若標示不清楚就不要買、顏色太鮮豔不要買、有異味不要買、來源不明不要買、有破損的話也不要買，記住「五不原則」，可避免買到問題食品。

每週六、日都有創意年菜等活動

商業處在年貨大街期間舉辦不同活動，包含每週六下午二時至三時的「創意年菜」，由傳統店家與廚師教民眾料理過年小點；每週日下午二時至五時在永樂廣場有趣味遊戲與民眾互動。相關訊息可至「二○一九年貨大街資訊網頁」查詢。

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