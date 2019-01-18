〈北部〉省20分鐘 蘇花改開放大貨車通行

2019-01-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳到東澳段通車十一個多月後，昨天上午九點開放大貨車通行，完成三階段通車期程。

蘇澳到東澳只要10分鐘

全長九．七公里的蘇花改蘇澳到東澳段，去年二月五日開放三．五噸以下小型車通行，五月七日開放大客車，昨開放三．五噸以上、車長十二．二公尺以下大貨車行駛，行車時間比舊蘇花公路（台九丁線）省下二十分鐘。

與前車車距至少100公尺

大貨車開進蘇澳到東澳段必須先過磅，獲交管人員放行後，至少與前車保持一百公尺車距，沿線最高速限六十公里，載運柴汽油、強酸強鹼溶劑等危險物品車輛，仍禁止通行。

舊蘇花公路同步禁行大貨車

舊蘇花公路則同步禁行大貨車，公路總局採發證管制，開放舊蘇花沿線居民申請通行證，設定三個月緩衝期，緩衝期過後，將對沒有通行證的車輛開罰，每次違規處以九百元罰鍰並記點一次。

首度開進蘇花改的大貨車司機說，開車行駛舊蘇花公路從蘇澳到東澳約三十分鐘，改駛蘇花改只要十分鐘，大幅縮短行車時間，也比較安全，不用再因坍方落石而心驚膽跳。

每月排定聯合稽查路檢勤務

警方日後會同宜蘭監理站，每月排定六至七班次，在蘇澳與東澳地磅站執行聯合稽查路檢勤務，昨天攔檢三十三輛大貨車，舉發十二件，包括未標示指定標識一件、滅火器失效九件、胎紋不符規定一件、車子超長一件。

公路總局表示，車輛開進蘇花改應行駛內側車道，禁行外側緊急救援車道，小型車與前車保持五十公尺距離，大客車及大貨車車距都是一百公尺。

公路總局估計，蘇花改蘇澳到東澳段開放大貨車通行後，平日一天增加一千輛次，占單日總車次的二十％，假日五百到六百輛，占總車次的十％。

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