〈中部〉《台中》太平光興隆大橋下飄臭味 清潔隊認了

2019-01-18

〔記者陳建志／太平報導〕太平光興隆大橋附近，近來常傳出酸腐臭味，民眾運動、騎車經過，都臭到快受不了，立委何欣純服務處接獲陳情前往察看，發現舊光興隆大橋下一處排水口下方溪床，積聚許多油脂雜物，因一旁就是太平清潔隊隊部，懷疑是瀝乾廚餘的廢水流出，加上近來少雨，水流幾乎靜止，才會發出難聞惡臭。

民眾陳情 立委服務處勘查揪禍首

立委何欣純服務處主任廖冏勳表示，近來接獲多位民眾陳情，表示不論早上、傍晚還是晚上，前往光興隆大橋附近的堤頂自行車步道運動、散步，空氣中都會飄來好像腐屍的酸臭味，因實在太難聞，讓人根本不想靠近。

廖冏勳表示，獲報後一度以為是附近工廠偷排廢水，經邀集三河局、環保局稽查大隊、長億里長林泳鰡到場勘查，才發現舊光興隆大橋下方一處大排出口布滿青苔、油垢，下方的 溪床水道，因水流小，加上下游水流不順，水面上聚集一層油垢和雜物，現場確實飄來難聞的酸腐臭味。

清潔隊派員除垢 坦承會排廚餘廢水

廖冏勳表示，因一旁就是太平清潔隊隊部，目前回收的廚餘都在隊部瀝乾處理，加上清洗廚餘桶排出的廢水，研判是造成臭味的主要來源。

太平清潔隊長林孝錦表示，獲報後隔天就派出兩台水車，和多名清潔人員沖洗排水道出口，並清除漂浮在水面飄臭味的油脂等異物，加上前天下雨沖走異物和臭水，目前附近臭味已經消失，雖坦承會排出廚餘廢水，但非單一因素，還有附近工廠和民生廢水累積而成，未來只要接獲民眾反映，就會定期派人清除。

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