〈南部〉迎春農產伴手禮 南市府推薦「台南尚青」

2019-01-17

〔記者王涵平／新營報導〕台南推出二○一九喜迎新春農產伴手禮，市長黃偉哲代言強調，台南優質農產品不怕貨比貨，歡迎各界多採購，希望今年銷售再創新高。

黃偉哲表示，去年氣候配合，今年的農產品都很好，一定要把伴手禮的產品陳列推廣，各縣市在春節都會推出很多農特產品，但台南市絕對不怕競爭，一定要有更多的場合讓優質農產品曝光，相關局處都會配合一波波的行銷策略、活動。

行銷農特產 籲民眾多選購

農業局長李朝塘指出，市府推動「台南尚青」品牌，替消費者把關食品安全，南市精緻農產及加工製品，是健康、安全的好選擇，送禮自用兩相宜。

目前為台南蜜棗、小番茄、洋香瓜盛產期，三種水果分別代表「豐碩」、「圓滿」與「甜蜜」祝福之意，特別精選頂級水果禮盒；生鮮魚貨及畜產品更是不可或缺的年菜選擇。

昨日也邀請農村再造新化區礁坑社區、東山區嶺南社區、李子園社區、稻荷咖工作坊、善化區溪美社區、西港區金砂社區推薦社區農產品以及台南優質好米，生產無米樂冠軍米的芳榮米廠推出黃金造型米禮盒，弘昌米廠推出應景的財神抱稻、土地公等禮盒，年節相當討喜。

農業局表示，相關農特產品網路行銷資訊可至農業局網站查詢。

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