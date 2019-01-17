〈中部〉《台中》太平清潔隊認錯 今續收廚餘

2019-01-17

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕太平區清潔隊近日發出宣傳通告，內容提到「適逢豬瘟期間，行政院環保署禁止廚餘養豬，本隊於一月十七日起暫緩收運廚餘」，網路也流傳神岡區將停收廚餘，引發民眾質疑「台中到底還要不要廚餘分類？」市府環保局昨天澄清，太平宣傳通告內容有誤，已要求回收，將對作業疏失人員究責，至於神岡已完成廚餘標售，兩區都將正常收廚餘，請民眾放心。

11日張貼通告 不再收廚餘

憂心廚餘成為非洲豬瘟入侵破口，讓各地廚餘量大增，太平區清潔隊本月十一日，在全區多處社區大樓貼出宣傳通告，指「適逢豬瘟期間，行政院環保署禁止廚餘養豬，本隊於一月十七日起暫緩收運廚餘，請貴單位將廚餘水分瀝乾打包後，交由垃圾車即可」，清潔隊並從十四日起，垃圾車就不再加掛廚餘桶收廚餘。民眾看到通告，不清楚這是不是台中市全市的政策，詢問環保局，「以後到底還要不要做廚餘分類？」

環局指正 要求回收通告

環保局昨天表示，此通告內容並非事實，目前全國各縣市只要具有高溫蒸煮合格設備的養豬場，無須禁止廚餘餵養，太平區將持續收廚餘。針對宣傳單誤植部分，已要求全面回收，將對相關人員或作業疏失部分究責。

太平清潔隊長林孝錦解釋，太平廚餘已三個月無人標售，因日量逾十八噸，載往大甲、梧棲、沙鹿、大肚等區隊處理，為去化廚餘，才會請民眾直接瀝乾打包丟進垃圾車，今起恢復收廚餘。

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