〈北部〉霸氣！宜蘭縣茶農劉同文 茶賽匾額當茶几、獎狀作壁飾

2019-01-15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉中山村茶農劉同文父子五人，征戰各項製茶比賽，歷年來共得獎七百多次，締造罕見紀錄，戰利品多到家裡放不下，八十一歲的劉同文突發奇想，把匾額作茶几使用，獎狀當壁飾，展現製茶達人的「霸氣」。

宜縣製茶父子5人得獎700多次

冬山鄉中山村是宜蘭縣重要茶產地，劉同文於一九七七年開始種茶，四個兒子繼承衣缽，傳承父親製茶好工夫；三子劉秉稼以茶葉專長獲選第三十一屆全國模範農民，訂三十日赴農委會接受表揚。

「虎父無犬子！」劉同文的四個兒子，小時候跟著父親種茶、製茶，長年耳濡目染，長大後留在家鄉發揮所長，父子們對製茶比賽無役不與，拿遍所有獎項，包括特等獎、頭等一獎、頭等獎、二等獎、三等獎，都是他們的囊中物。

獎項堆積如山 家中無空間擺放

外界認為，劉同文父子擁有「家傳秘技」，因此成為製茶比賽常勝軍，迄今得獎次數超過七百次，獲頒獎項堆積如山，家裡已無閒置空間擺放；老先生突發奇想，把匾額當茶几給客人泡茶，獎狀裱框後貼在天花板當壁飾作為「傳家寶」，更是父子參賽的輝煌紀錄。

劉同文說，「家傳秘技」說穿了是種茶按部就班，不能「偷吃步」，製茶技術跟著潮流創新求變，他樂見兒子接棒並青出於藍，期許兒孫輩深植茶產業，在日後製茶比賽繼續得獎，帶回更多匾額及獎狀。

中山社區理事長李振福說，劉同文父子是地方傑出製茶家族，七百多次獲獎紀錄實在了得，劉家人把得獎匾額當茶几，獎狀當壁飾，他前所未見，除了十足霸氣也頗具創意，難能可貴的是，父子、兄弟一條心，在地方傳為美談。

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