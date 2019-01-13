〈台北都會〉北北基計程車春節加價 2/1起實施

2019-01-13

〔記者黃建豪／台北報導〕農曆春節將屆，台北市、新北市、基隆市將同步實施春節計程車加價。台北市公共運輸處表示，今年的農曆春節計程車加價，預計從二月一日零時起至二月十日二十四時止實施，共計十天，期間計程車每趟加收廿元。

公運處指出，由於北市已要求營業計程車全面換裝新式計費表，計程車駕駛人必須依計費表功能選取，計入春節加成，乘客需依計費表跳表的金額支付車資，若業者沒有選取春節加價功能或仍使用舊式計費表，就不能向乘客額外加收廿元。

公運處說，過往春節加成運價的廿元為「額外加收」，都是計程車駕駛口頭告知乘客，因此衍生出不少消費爭議，北市計程車換表率前年就達到九十九％，只剩下長年未營業的計程車未更換，因此加收的廿元，若正常操作，一定會顯示在新式計費表的收據內，明細新增有專屬的春節加成欄位。

公運處提醒，民眾搭計程車，下車前要記得向駕駛索取乘車證明，如春節期間遇有駕駛人超收車資或拒載等情形，可向該處或警察機關檢舉，或撥打一九九九專線申訴，經查證屬實者，可依違反公路法或道路交通管理處罰條例舉發。

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