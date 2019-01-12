〈南部〉台南市大南門古砲不見了? 文化局：搬離

2019-01-12

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南大南門城內有兩座古砲，三年前遷移後僅剩磚造基座，不過，此空基座常引起民眾誤會，指「古砲不見了」；文化局澄清，大南門城本來就沒有古砲，這兩門古砲是從安平出土後才搬遷到此地，二○一六年因配合台南藝術節展演而搬離，為了維持景觀一致性，將拆除基座，最快於下週會勘。

古砲於安平出土 本就不是大南門的

市定古蹟大南門是台灣唯一僅存的甕城，外城門額題「大南門」、內城門額題「寧南門」，擁有雙層防禦功能的甕城，兩城門並不在同一直線上，目的是要藉由曲折迂迴的結構，讓敵人無法長驅直入，並誘使敵人入內，「甕中捉鱉」。

2016年配合藝術節搬離 未再放置

由於特殊的地位，大南門吸引許多遊客拍照留念。不過，原本放置在寧南門前的兩座古砲，二○一六年因配合台南藝術節展演而搬離，活動後則收藏於安平小砲台，讓許多舊地重遊的旅客誤會「古砲不見了」，也擔憂文物是否失竊。

文化局：將拆磚造基座 下週會勘

文化局指出，兩門古砲並非「土生土長」，大南門城本來就沒有古砲，而是從安平出土後才搬遷到此地，但詳細時間點未有紀錄；且大砲也不該放置在城牆內，為維持景觀一致性，藝術節後才未放回。而留在原地的磚造基座，最快下週邀請專家學者會勘，商議如何拆除。

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