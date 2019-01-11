〈南部〉高雄今年首兩例 兩男登革熱確診

2019-01-11

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市發生今年首兩例登革熱境外移入確診病例，分別是前鎮區五十多歲台籍男性及苓雅區廿多歲台籍男性，其中苓雅區個案病毒血症期曾到苓雅工作地、前鎮夜市及三民區小吃店，極可能成為社區傳播源，民眾要加強防疫。

境外移入 住前鎮、苓雅區

衛生局表示，高雄市首位境外移入登革熱確診個案，居住於前鎮區興邦里，去年十二月十日至今年一月九日至泰國經商，一月四日於泰國時出現發燒、肌肉酸痛、後眼窩痛等疑似登革熱症狀在當地服用成藥，九日清晨入境桃園國際機場時，因發燒接受機場發燒篩檢站抽血檢查，登革熱快篩NS1陰性。個案當日搭車返回高雄住家，因身體不適轉診至醫院急診，九日晚間經疾管署研判為確診個案。

苓雅區個案發病後趴趴走

第二位確診個案居住苓雅區林華里，去年十二月廿三至卅日至馬爾地夫自助旅行，入境高雄國際機場時無不適，四日出現發燒、肌肉酸痛等症狀，五日及七日分別至二家醫療院所就診，診斷為流感及病毒感染。

本月八日因皮膚出現紅疹再至醫院就醫，經抽血檢查登革熱NS1快篩陽性及通報疑似登革熱，十日經疾病管制署綜合研判確診個案。苓雅區個案病毒血症期間已停留社區且發病後曾到苓雅區普天里工作地、前鎮區夜市及三民區小吃店等。

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