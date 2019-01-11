〈南部〉防豬瘟 台東海巡強力查緝12港口

2019-01-11

〔記者張存薇、羅欣貞／綜合報導〕台東縣加強防範非洲豬瘟力道，縣長饒慶鈴指出，將以最嚴格標準守護台東，除輔導廚餘養豬戶改用飼料或離牧，也與海巡單位達成共識，即日起強力十二個港口查緝，並與花蓮縣聯合防疫，萬一爆發疫情，將在花蓮北側、台東南側設檢疫站。

若爆疫情 花蓮、台東設檢疫站

饒慶鈴昨天主持上任後首次擴大主管會議，她表示，為做好防疫，對外將由農業處與海巡署東部分署聯合加強港口海上查緝，防止船隻夾帶非法豬肉，守護台東一七六公里海岸線。

台東176公里海岸線 防疫大挑戰

海巡署東部分署昨拜會農業處長許瑞貴，達成合作防疫協議，許瑞貴指出，台東有長達一七六公里海岸線，其中富岡、新港、綠島三港進出船隻頻繁，將與海巡東部分署加強安檢。

海巡東部分署長胡忠安表示，已加強查驗台東縣長濱、烏石鼻、小港、新港、金樽、新蘭、富岡、大武、中寮、公館、南寮、開元等十二個主要港口進港船隻，逐一檢查是否挾帶非法豬肉。

另一方面，屏東縣府九日起針對縣內未具有再利用檢核的廚餘養豬戶，輔導轉用飼料或退場，由於人力有限、場數多，縣府將向農委會爭取專案輔導期限延長到二月底。

未登記檢核廚餘養豬 屏東輔導

屏東縣農業處表示，屏東養豬場數為全國最高，約一千八百場，已向屏東縣環保局取得再利用登記檢核廚餘養豬戶計有五十三場，其他未具有再利用檢核的廚餘養豬戶仍高達兩百多場，縣府將全力輔導轉型使用飼料或退場。

由於廚餘豬場多，輔導人力有限，屏東縣將向中央爭取延長輔導廚餘養豬戶的轉型期限到二月底。

農業處長黃國榮呼籲，屏縣未具有再利用登記檢核的廚餘養豬戶，務必於三月底前向鄉鎮市公所申請轉用飼料或辦理退場。

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