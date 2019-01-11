〈南部〉台南市21教保員僅22K 教育局：研訂改善措施

2019-01-11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市十四所公立專設幼兒園中，共有一百七十六名幼教老師，其中，具教保員資格的留用人員，有廿一人長期低薪僅有廿二Ｋ，有的公幼屬臨時人員的教保員比率高達八成，嚴重影響幼兒受教權，台南市議員許又仁等人要求南市府應立即改善。

議員憂影響幼兒受教權 要求改善

教育局表示，原公托留用人員薪資問題為歷史沉痾，市長已指示教育局研訂可行的改善措施。南市十四所專設幼兒園，就有十三所改制前身為公立托兒所，沒有教師配置且偏重幼兒保育。幼托整合迄今，已配置六十五名教師，並遴選十二位專任園長，提升教學品質。

教局：教保員任用薪資 各縣市一樣

教育局表示，依法令規定，原在公立托兒所時期以公務人員或是約僱、約用及臨時技術工等進用之人員，繼續於原機構任用，其薪資等權益也依其原適用法令或契約辦理，各縣市都是如此。「原職原薪留用」人員，在一○七年已比照公務人員調薪三％，至於留用人員依勞基法領基本薪資者，為依據「南市府所屬各機關學校臨時人員僱用及管理考核要點」進用的臨時技術工。另也將研議逐年調降專設幼兒園教師管控比率，提升教保品質。

包括無黨籍許又仁及民進黨籍李啟維、沈震東等議會教育小組議員，昨天邀請台南市教育產業工會理事長侯俊良召開記者會。

議員：搶救生育率 也應提升幼教

許又仁抨擊說，南市公立幼兒園招生量長期不足，在一○七年僅達約全市四成的供應量，賴清德市長主政時的市政府，宣示將把房屋稅用在幼教領域，補助私幼學費，增設公幼及非營利幼兒園，但政府在搶救生育率的同時，更應著重質的提升。

他表示，南市優先收托弱勢幼兒的十四所公立專設幼兒園，總收托量佔全公幼的四分之一，但園內教師長期不足，具教保員資格留用人員長期低薪僅有廿二Ｋ，顯然是全市幼教政策被忽視的一環。

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