〈中部〉20年首度 嘉縣去年意外火災零死亡

2019-01-11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局統計全縣去年共一千五百六十八件火災，有兩件因火災死亡，經查原因均屬自焚，全年無意外火警死亡案件，是該局成立廿年來首度紀錄；縣消防局副局長蔡建安表示，平時防火逃生宣導成效佳，消防弟兄在火場上救援受困者更是功不可沒。

遺留火種 火災最多原因

嘉縣消防局統計，一○七年嘉縣A1類（造成人員死亡之火災案件）兩件 ，A2（造成人員受傷、涉及糾紛、縱火案件或起火原因待查之火災案）廿七件，A3（非屬上述之火災案件）一千五百三十九件，火災原因最高為遺留火種八○六件，其他四百卅二件，敬神掃墓祭祖一百一十八件。

蔡建安說，意外火災零死亡歸功於消防人員奮力救援，如去年六月卅日竹崎鄉民生路住宅火警有人員受困，一樓後方火勢猛烈，濃煙從樓梯竄入上方樓層，當時一對母子在三樓鐵窗呼救，消防員立即架設雙節梯，並用切割器將鐵窗破壞後救出他們，過程驚險。

蔡建安表示，平時推廣裝設住宅用火災警報器，不定期到各級學校、機關宣傳防火及逃生要領，若逃生路線被阻斷，應「先關門，再到窗口待救，若門有縫隙，可用毛巾把縫隙塞住」，而因浴室門多為不耐高溫的塑膠、玻璃材質，很快就被燒毀，也不一定有窗，不建議躲浴室，若建築結構是不耐燃材料（如木造、鐵皮、輕鋼架），也不適合關門避難。

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