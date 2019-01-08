〈南部〉台東春節返鄉、返工專車 13日訂票

2019-01-08

〔記者張存薇／台東報導〕今年春節連假從二月二日起一連放九天，台東縣民九日起將開始「搶票三部曲」，包括九日凌晨先搶台鐵的東部幹線車票，十一日搶第二波花東實名制車票，至於縣府自辦的春節返鄉、返工專車今年各開三列次，均為普悠瑪或太魯閣號，十三日晚間七點準時網路開放訂票。

身分證字號開頭為V或設籍縣民可買

台東縣返鄉專車業務今年起由民政處轉給交通及觀光旅遊處，交觀處指出，只要是身分證字號開頭為V或設籍台東縣的民眾都可購買，全票為六百元、十二歲以下或六十五歲以上及低收入戶、身心障礙者及陪同者半票三百元。

各開3列次 均為普悠瑪或太魯閣號

班次分別為二月一日晚間七點八分由樹林站發車的五九四六次太魯閣號，沿途經過板橋、台北、玉里、池上、關山、鹿野，抵達台東站時間為晚間十一點四分，二月二日上午八點五分、九點卅三分各有一班五九四二普悠瑪、五九四四次太魯閣號從樹林發車，抵達台東時間分別為中午十二點五十分、下午兩點廿三分。

返工專車為二月九、十日中午十二點卅八分由台東站發車的五九四三次太魯閣號，抵台北站時間為下午四點五十分，十日下午三點四十三分另有五九四五次普悠瑪號、晚間七點五十八分抵台北。

交觀處提醒民眾，取票時間為十四至十七日，台北車站服務台時間為上午十一點至晚間八點，縣府大廳服務台服務時間為上午九點至下午六點，購票後兩日內須完成取票，十三日首波購票取票截止時間為十五日，十六日上午六時釋放剩餘車票重新開放訂票，詳情可參考訂票網址：http://htrain.taitung.gov.tw，洽詢電話：089-330580。

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