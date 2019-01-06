〈中部〉《台中》批空污留言被刪 fb小編惹眾怒

2019-01-06

〔記者黃鐘山、陳鳳麗／綜合報導〕市長盧秀燕選前主打「市長換人，空氣換新」口號，並強調要改善空氣品質。近日台中空品不佳，許多網友不滿地湧入臉書貼出灰濛濛的空污照，質問︰「說好的改善空氣呢？」不料，盧秀燕粉專小編竟將部分批盧的留言刪除，更惹怒網友。

新聞局長已請小編群改進

對此，市府新聞局長吳皇昇表示，市長十分重視市民的心聲，已請小編群未來在回覆留言時，務必更精進與周全，坦然面對多樣的言論，該檢討調整的地方就檢討調整，讓臉書管理更完善，確實傳達市長理念及市府政策，好好建構正向溝通的橋樑。

盧秀燕選前猛打「空污牌」，當選後更自掏腰包卅萬元，在就職典禮發出一萬個「谷關乾淨空氣瓶」，一再強調改善空污的決心。但根據氣象局報導，四日與五日中部空品都是「橘色警戒」（對敏感族群不健康），抬頭只看得到灰濛濛的天空，能見度相當低。

不少網友見到空品不佳，紛紛拍下灰濛濛照片PO到盧秀燕臉書粉絲專頁，希望市長能看到訴求、履行承諾解決空污。不料，部分網友留言竟遭粉專小編刪除，還被回覆「公開版面請勿人身攻擊，互相尊重才是民主社會價值」。

有網友不滿留言被刪，直言根本是「只准官兵放火，不准百姓點燈」；還有網友看到謾罵總統府秘書長陳菊的留言，小編卻置之不理，諷刺粉專小編刪留言的標準「真是『民主』」！小編又回應「民主並非一再人身攻擊和無的放矢，請為自己行為負責，謝謝」，槓上網友。

竹山人：南投空品差 別牽拖中火

南投竹山鎮民心情很哀怨，在地方臉書留言：「誰來救救竹山人啊？」也有鎮民說，選前都抗議台中空污飄過來，還說台中火力發電廠是禍首，但這兩天中火五機組停機，空污照樣嚴重，不能再牽拖是中火讓南投空氣變糟。

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