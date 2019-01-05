〈北部〉新竹縣竹東動漫園區停業深鎖 地方要求開放

2019-01-05

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東動漫園區去年底無預警停止營運，縣府與業者協調破裂決定解約，目前大門深鎖，在地民眾希望園區能開放進去散步；縣府表示，因有財產點交問題，需先與業者完成解約後，才能討論後續管理問題。

不少竹東鎮民認為，動漫園區的前身「竹東之心」是完全開放的，縣府整建翻新且更名「動漫園區」委外經營管理，二○一五年底開幕後變成要繳費才能進入，竹東鎮民雖可憑身分證件免費進入，但園區只有在營業時間才開放，散步也不一定會帶證件，對在地人來說，等於失去一個可以悠閒散步的好去處，如今業者撤館，希望能恢復全天開放。

縣府交通旅遊處表示，承攬業者在未告知縣府的情形下無預警撤館，已發文請業者協調處理，但未有善意回應，因此決定解約，由於園區內還有業者的財物，業者也尚未把園區的管理權責交還給縣府，目前還不能開放。

交旅處說，與業者解約並完成財產設備點交，釐清雙方權責後，縣府才算正式把園區的管理權收回，這時才能討論園區是否開放，未來若規劃繼續委外經營，將請承攬業者考量竹東鄉親的休閒需求適度開放。

縣府近幾年以動漫為主題積極推動「一線九驛、台灣漫畫夢工場」計畫，斥資三千六百八十萬元，整建翻新竹東動漫園區是計畫亮點，業者經營不到三年就因長期虧損撤館，反成飽受外界批評的「蚊子館」。

據統計，竹東動漫園區開幕後的首年二○一六年遊客數十一萬七千多人次，隔年驟減為四萬八千人次，去年至十月底止只有近三萬兩千人次。

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