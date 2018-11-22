〈北部〉《花蓮》選將遭黑函攻擊 5嫌涉發傳單被逮

2018-11-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕選前最後幾天，花蓮光復鄉長選舉，國民黨提名候選人林清水遭黑函攻擊，黑函以卡通影射林擔任農會總幹事「率團土耳其考察」、「把農會當自己家」，林清水前天向警方報案。鳳林警察分局表示，由於黑函「未簽名」，經報請花蓮縣選委會認定，沒有簽名就算黑函，已傳喚五名發送傳單的嫌犯到案說明，警方表示將追查幕後黑手。

光復鄉最近有人到處發送一份文宣傳單，以「諷刺漫畫」手法攻擊任職光豐地區農會總幹事的林清水，文宣漫畫圖案有一貌似林清水主角搭賓士轎車到處「撒錢」、「爽」、「吃香喝辣」、「出發土耳其」考察，指控林清水「長年農會是我家、農民苦哈哈」、光復鄉「米價大跌」。

林清水說，漫畫中「長年農會是我家」的說法，明顯就是在說他。他說，自己擔任農會總幹事廿多年，有七次獲農委會評定為績優總幹事，在花蓮各農會、漁會中是任期最長、也很受到理事會信任，他對此非常痛心，希望報警後找到「幕後黑手」，以捍衛自己的名譽。

警方獲報後，很快找到沿街發送傳單的五名嫌犯到案說明，警方調查，犯嫌持傳單徒步隨機發送傳單，夾在汽機車玻璃或住家等。

鳳林警分局長王國峯說，警方聯繫花蓮縣選委會確認，只要沒有署名的不實內容文宣就是黑函；花蓮縣選委會也指出，依公職人員選舉罷免法五十二條第一項規定，政黨及任何人印發以文字、圖畫從事競選、罷免之宣傳品，應親自簽名；其為法人或團體者，並應載明法人或團體之名稱及其代表人姓名；且散布此不實文宣者，已涉嫌刑法誹謗罪，及選罷法一○四條「意圖使候選人當選或不當選」，目前警方持續追查幕後指使發送黑函者，並移送法辦。

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