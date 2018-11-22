〈北部〉公所用地變更掀波 羅東鎮長選將交鋒

2018-11-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府要變更羅東都市計畫，盼透過「以地易地」將鎮公所機關用地變為商業區，公所前立體停車場 的商業用地，則變更「廣場」使用。國民黨羅東鎮長候選人吳秋齡認為，這種方式會降低土地價值，造成鎮產損失，完全沒必要；民進黨鎮長候選人黃素琴說，變更後，商業區面積增加，提升產值與動能，又有鎮民廣場全民共享，土地利用更具效益。

縣府啟動全縣十九個都市計畫通盤檢討，變更羅東都市計畫案明天審查。根據縣府的規劃，羅東鎮公所「機關用地」變更為「商業用地」，立體停車場商業用地變更為「廣場」；台汽機關用地因部分仍屬私人所有，透過重劃讓部分土地分配到商業區，把土地價值還回去。

但這項政策引起藍綠鎮長候選人交鋒。吳秋齡指出，她支持興建鎮民廣場，並將停車場地下化，但商業用地的土地價值應該保留，未來鎮內有重大開發，才可以拿商業用地貸款，如果將公所機關用地改為商業用地，難道要把鎮公所拿去貸款？她認為只要保留現狀即可，沒變更的必要。

黃素琴則說，鎮民廣場是對全民有利的事情，變更後，商業區面積增加，全面提升週邊產值與經濟動能，才是真正替鎮民守住資產，活絡商圈，且她絕不賣鎮產，公所資產不會縮水，何來損失？至於公所是否遷移？還要凝聚更多共識與討論。

代理縣長陳金德說，變更後，縣府能完整取得廣場用地，提供良好的休憩空間，公所的機關用地變成商業區，未來若要搬遷，可搬到羅東運動公園入口處的機關用地，不搬遷也可以。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/