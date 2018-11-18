〈北部〉牽手護藻礁 陳學聖批綠背信忘義

2018-11-18

〔記者謝武雄／觀音報導〕國民黨桃園市長候選人陳學聖昨天一早出席環團舉辦的「千手牽手護藻礁」活動，他批評，觀塘案充滿政治算計、破壞環評公正性，讓藻礁生態遭受無情毀滅，更讓市民赤裸裸的看到民進黨的蠻橫及毫無誠信，呼籲立刻停止第三天然氣接收站工程。

市府發言人張惇涵回應，「大潭電廠擴建、中油興建三接」是馬政府的決策，當時開發面積二三二公頃，如今縮減為廿三公頃，只有馬政府時期的十％；市長鄭文燦認為藻礁是重要生態，在選前簽署保護「觀新藻礁」聲明，選後也落實藻礁污染源管制，四年來內針對工業污染罰款超過兩億元，關廠四十一家次。在縣府時期則從未進行觀塘港藻礁調查，也未指定大潭藻礁為保護區，鄭文燦上任後才委託中央大學進行大潭海岸生態調查。

「1117千手牽手護藻礁」活動是在大潭電廠旁的藻礁區舉行，昨天早上雨勢甚大，仍吸引上百位關心藻礁的民眾和環團參與。桃園在地聯盟召集人潘忠政還綁上十字架，藉此喚起民眾保護生態意識；中研院研究員陳昭倫呼籲支持陳學聖，支持他就是支持藻礁。

陳學聖說，鄭文燦曾經許下「守護藻礁、永不妥協」的承諾，蔡英文總統也曾寫下「藻礁永存」為藻礁背書，如今民進黨只剩下背信忘義、不願兌現的諾言，他承諾當選市長後，「第三天然氣接收站若動工，馬上勒令停工；尚未動工，則絕不發許可證」。