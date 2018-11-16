〈北部〉苗栗縣鐵道單車倒貼委外 徐定禎陣營：縣長親信是股東

2018-11-16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍縣長候選人徐定禎陣營接獲爆料，指苗栗縣政府建置的鐵道自行車倒貼委外營運廠商，且廠商股東還有縣長徐耀昌的結拜兄弟、副縣議長鍾東錦的妻子及鍾的徐姓好友，籲檢調介入調查。

徐耀昌競選總部呼籲對手勿抹黑

徐耀昌競選總部則回應，鐵道自行車設置過程都符合相關法規，目前更是全台觀光旅遊活動的最新亮點，呼籲對手不要再誣指、抹黑，抹煞縣府同仁努力的成果。

年須還900萬 卻以年收300萬委外

徐定禎競選總部發言人李京勳指出，縣府獲交通部觀光局三億元補助，設置鐵道自行車，依補助計畫須自償卅％、分十年歸還，等同縣府自籌九千萬元、一年要歸還九百萬元，縣府卻僅以一年三百萬元的營運權利金委外，「一年要倒貼六百萬元」。

李京勳表示，尤其縣府評估鐵道自行車一年可吸引廿萬人次，以一張票二百八十元換算，初估一年收入高達五千六百萬元，「這樣一隻金雞母，縣府為何不自己養，卻要讓利委外廠商？」經查證，廠商股東中有鍾東錦的妻子與鍾的徐姓好友，鍾東錦是徐耀昌的結拜兄弟，更是徐耀昌力挺的下屆議長。

鍾東錦：考量議員身分 股份已轉讓

鍾東錦表示，他因徐姓好友找他一起投資，才以妻子的名義入股，但考量縣議員身分不妥，後來將股份轉讓其他朋友；鍾並說，他以經商多年經驗判斷，鐵道自行車可以帶動人潮，但不會是賺錢的金雞母，若對手陣營有興趣，他也可以介紹股份原價轉讓。

縣府：促參甄審 股東組成無權干涉

縣府則指出，縣府於二○一六年起透過促進民間參與公共建設法引進投資，經三次公告於隔年七月獲廠商提案，旋經政策需求評估、初審、甄審、議約，於去年六月簽約，經甄審由現今廠商為最優勝廠商；至於廠商股東組成，縣府無從干涉。

年收500萬非300萬 一切依法辦理

縣府指出，依促參法簽訂的合約，縣府收取一年近五百萬元的權利金及土地租金，業者每年投入資金約二千一百萬元，以合約年限十九年計需支出三．九億元，如由縣府自行營運人力、財力都難負擔，因此透過促參法招商，過程都依促參法規定辦理。